Журналист издания «Важные истории» Мароховская, получившая статус иноагента, назвала это решение позорным и незаконным

Минюст включил телеканал «Дождь» и зарегистрированное в Латвии интернет-издание «Важные истории» в список иностранных агентов. Журналист «Важных историй» Алеся Мароховская, которая получила этот статус, назвала в интервью «Эха Москвы» это решение позорным и незаконным.

Статус иностранного агента получили также главный редактор «Важных историй» и пятеро журналистов.

«Сам по себе этот статус звучит как некоторое признание. Но если смотреть на него не сумасшедшими глазами замученных российских журналистов, а как-то более адекватно, то это абсолютно позорный неконституционный закон, который мешает работе независимой журналистики, отжимает у нас слова, место в интернете, отжимает источники, отжимает экспертов. Все это очень неприятно. Но, к сожалению, времена не выбирают, а в них живут и умирают. Поэтому будем работать как работали с этой пометкой», — сказала А.Мароховская.