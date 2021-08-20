Телеканала «Дождь» и интернет-издание «Важные истории» внесли в реестр СМИ-иноагентов

На каком основании – пока неизвестно. Этот статус также получили семь журналистов, среди которых три лауреата Пулитцеровской премии.

Телеканал «Дождь», семь лет назад отключенный от кабельного вещания из-за опроса про блокаду Ленинграда, теперь признан СМИ-иноагентом. Руководство канала об этом решении не уведомляли – главный редактор Тихон Дзядко сказал агентству ИНТЕРФАКС, что узнал об этом из СМИ.

В реестр попало юрлицо «Важных историй» — Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, а также главный редактор издания Роман Анин, который также проходит свидетелем по делу, возбужденному из-за расследования о яхте бывшей жены руководителя Роснефти Игоря Сечина. Анин – лауреат престижной Пулитцеровской премии, как и его коллеги Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский, которые тоже стали СМИ-иноагентам. В список добавили и других журналистов «Важных историй». В редакции отмечают, что в этом реестре «уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично».

В Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России считают пополнение списка Минюста своей заслугой – глава комиссии Василий Пискарев рассказал агентству ТАСС, что телеканала Дождь неоднократно попадал в поле зрения, — месяц назад комиссия направила в компетентные органы обращение одной из российских НКО – теперь последовала реакция. По словам Пискарева, российские граждане вправе знать, на чьи деньги и в чьих интересах работают в стране те или иные средства массовой информации.

За последние месяцы многие независимые СМИ и расследовательские проекты были включены в реестр СМИ-иноагентов или признаны нежелательными организациями. Среди них Медуза, VTimes, «Открытые медиа», МБХ-медиа, «Радио Свобода», Проект, The Insider.