Amnesty International сообщает об убийстве талибами по меньшей мере девятерых представителей этнических меньшинств

Amnesty International сообщает об убийстве талибами в Афганистане по меньшей мере девятерых представителей этнических меньшинств. По данным правозащитной организации, это произошло в начале июля в провинции Газни. Там боевики застрелили шестерых и запытали до смерти еще троих хазарейцев (ираноязычных шиитов смешанного происхождения), рассказали очевидцы. По их словам, на вопрос, зачем они это сделали, талибы объяснили, что «во время войны погибают все, вне зависимости от того, есть ли у тебя оружие». Кроме того, несколько местных жителей пожаловались, что их дома разграблены. Правозащитники предполагают, что описанные события могут лишь частично отображать реальную картину происходящего в стране. По данным организации, талибы блокируют мобильную связь в некоторых регионах, чтобы контролировать распространение фотографий и видео.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

