Следователи задержали в Ленинградской области двух сатанистов, которых подозревают в ритуальных убийствах

Семейная пара могла состоять в так называемом филиале «Церкви тьмы».

Оперативники задержали семейную пару Александра и Татьяну Перевозчиковых-Хмурых. Их подозревают в том, что они участвовали в ритуальном убийстве жителя Петербурга Платона. Больше пяти лет назад фигуранты дела позвали мужчину с собой в поход. По данным следствия, они завели его в лес, сначала избили, а потом зарезали. Его тело и остатки одежды нашли только в этом году. Петербуржец был не единственным, кого убили участники сатанинского культа под названием Церковь тьмы. Они именовали себя Дети Сатаны и обсуждали массовый террор и публичное насилие, сообщает следственный комитет. Первой жертвой культа, в котором состояло более 30 последователей, стала жительница Москвы. Ритуальную расправу над ней во славу Сатане устроили в Карелии больше пяти лет назад. Оперативники долгое время не могли раскрыть убийство и считали женщину пропавшей, но затем они вышли на двух последователей культа. После допроса сатанисты признались в убийстве и показали, где закопали и тело москвички, и тело петербуржца.

Сейчас следователям известны имена и фамилии всех участников так называемой секты «Церкви Тьмы».