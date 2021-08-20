НАТО заморозила всякую поддержку афганских властей

Североатлантический альянс ожидает, что будущее правительство будет придерживаться международных обязательств, соблюдать права всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств, поддерживать верховенство права; обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ; и гарантировать, что страна никогда больше не будет служить прибежищем для террористов. Об этом говорится в опубликованном заявлении глав МИД альянса. Отмечается, что несмотря на ситуацию в Афганистане, НАТО продолжит решительно бороться с международным терроризмом.