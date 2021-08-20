В Минобрнауки пообещали, что отсутствие у студента прививки от коронавируса не станет причиной недопуска к занятиям, в учебные аудитории и лаборатории. Об этом сообщил в эфире телеканала РБК глава ведомства Валерий Фальков. Он добавил, что независимо от наличия или отсутствия прививки, учащиеся имеют право на равный доступ ко всей студенческой инфраструктуре. «Это значит, что в общежития заселение будет происходить независимо от того, вакцинирован студент или нет», — уточнил министр.

