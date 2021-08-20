Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным потребовала освобождения Алексея Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель на встречи с президентом России Владимиром Путиным потребовала освобождения Алексея Навального. В ходе итоговой пресс-конференции она отметила, что Берлин продолжит следить за делом российского оппозиционера.

В свою очередь, российский лидер заявил, что Навальный осужден в России за криминальное правонарушение, а не за политическую деятельность.

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу «Ив Роше» в покровской исправительной колонии Владимирской области.

