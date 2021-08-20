Петербургские ученые пришли к выводу, что привитые вакциной «Спутник» в пять раз реже попадают в больницы

Результаты исследования, в котором участвовали почти 14 тысяч человек, готовят к научной публикации. О предварительных итогах рассказал представитель научной группы, профессор Европейского университета Антон Барчук. По мнению авторов исследования, эффективность вакцины «Спутник» против так называемого «дельта»-штамма превышает 80%.
2021-08-20T18:29:39+03:00
2021-08-20T18:29:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:29, 20 августа 2021
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