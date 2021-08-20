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18:28, 20 августа 2021

В аэропорту Кабула военные применили газ, чтобы сдержать толпу людей

По данным правозащитников, там находится около 10 тысяч человек, пытающихся улететь из Афганистана.

Столкновения в аэропорту афганской столицы продолжаются. Военнослужащие применили слезоточивый газ и стреляли в воздух, чтобы сдержать людей, пытающихся прорваться. По данным телеканала «Аль-Арабия», талибы блокируют доступ в аэропорт – останавливают в основном афганцев, пытающихся покинуть страну. Как следует из документа подготовленного для ООН, на него ссылаются Би-би-си и The New York Times, там же боевики ищут тех, кто сотрудничал с США и НАТО. У них есть список с адресами людей, помогавших амеркианцам, которых они хотят «допросить и наказать». Несмотря на объявленную амнистию, боевики преследуют военных, полицейских и тех, кто работал на следственные органы свергнутого правительства, а также их родственников. Талибы все еще удерживают шефов полиции в Кандагаре и высокопоставленных представителей прежних афганских властей. В опасности оказались и журналисты. Талибы убили одного и тяжело ранили другого родственника корреспондента Deutsche Welle. К родственникам как минимум трех сотрудников компании приходили с обысками. В Международной федерации журналистов сообщают, что организации перегружены запросами о помощи от афганским журналистам. Они опасаются за свои жизни. Представитель Ирландии при ООН сообщил о новых свидетельствах сексуального насилия против женщин. Они боятся покидать дома.

Запрещённая в России Террористическое движение Талибан ранее установило контроль над Афганистаном. Оно начало наступление на правительственные силы весной, когда власти США объявили о выводе войск.

По данным газеты Financial times, Талибан получал весомую часть своих доходов не только от торговли наркотиками. Последние 20 лет свергнувшие прозападное правительство Афганистана талибы зарабатывали деньги на собственное финансирование отнюдь не единственно за счет продажи опиума, героина и метамфетамина. Кстати, последний — очень сильный — наркотик, отмечает Financial times, сейчас стал конкурировать по прибыльности с опиатами. — Гораздо большие прибыли талибам приносят другие виды деятельности. Например, взимание налогов на топливо и сигареты — товары, пересекающие эту страну с 40 миллионным населением, пишет британская газета. Другими источниками дохода всегда были незаконная добыча полезных ископаемых на территории Афганистана и налоги на топливо, которое страна импортировала. По мнению аналитика британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвида Мэнсфилда, первостепенным источником прибыли Талибана было как раз налогообложение вполне легальных товаров.

Одним из примеров такого сверхвыгодного для талибов адмнистрирования экономики, продолжает газета, может считаться участок трассы, соединяющей Кабул с ее 78-километровой отметкой на афгано-иранской границе, в юго-западной провинции Фара. Там существует два с половиной десятка правительственных КПП, и плата за провоз грузов взимается на каждом из них. По контрасту с этим, так называемая дорожная полиция Талибана на том же участке имеет гораздо меньшее число своих пропускных пунктов; пройдя и оплатив налог на одном из них, водитель получает соответствующую квитанцию и больше уже нигде ничего не платит. Как сказал изданию Ибраим Бахисс, консультант по Афганистану Международной кризисной группы, талибы все время старались показать себя более эффективными управленцами, чем кабульское правительство, способными заработать административными мерами гораздо больше. Например, в провинции Нимроз, также контролируемой талибами, налог на грузоперевозки и сигаретные акцизы в последнее время составляли 80 процентов их дохода.

Талибан уже не раз заявлял, пишет Financial times, цитируя слова спикера Движения на его первой пресс-конференции в минувший вторник, что Афганистан станет страной свободной от наркотиков, однако, как было под еркнуто, «для выращивания альтернативных сельскохозяйственных культур стране понадобится помощь мирового сообщества».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что талибы не опасны для России. По оценке Жириновского, гораздо бОльшую опасность они представляют для стран Запада. Он заявил об этом в эфире «Эха Москвы».

Напомним, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.


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