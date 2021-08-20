Центральная избирательная комиссия признала неудовлетворительной работу петербургского горизбиркома

В то же время федеральный орган подтвердил его действия.

Центризбирком недоволен конкретными событиями вокруг регистрации списка партии «Родина», а не работой городской комиссии в целом. Об этом «Эху Москвы в Петербурге» рассказал куратор Петербурга в ЦИК Николай Булаев.

К подписным листам за петербургский список партии «Родина» выдвинули серьёзные претензии. В частности, Булаев на заседании рассказал, что часть подписей избирателей сделали одной рукой. Отмечу, что представитель «Родины» сообщил в ЦИК, что партия отзывает претензии к петербургскому горизбиркому, однако комиссия всё равно рассмотрела этот вопрос и признала его работу неудовлетворительной. Это уже четвёртый неуд, который центральный орган выносит городскому. Год назад ЦИК даже выразил недоверие главе избирательной комиссии Петербурга Виктору Миненко, а руководитель центризбиркома Элла Памфилова предложила ему уйти в отставку. Вскоре он действительно покинул пост по собственному желанию, и перешёл на работу заместителем полномочного представителя президента России по северо-западному округу, а губернатор Петербурга Александр Беглов наградил Миненко орденом Почёта.

Тем временем петербургский горизбирком рассмотрел жалобу на отказ в регистрации кандидата от партии «Родина» певицы Татьяны Булановой. Комиссия признала большой процент брака в её подписях, однако отправила решение о её отстранении на повторное рассмотрение.