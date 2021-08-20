Преображенский суд Москвы обязал соратника Навального Олега Степанова к году ограничения свободы по «санитарному» делу

В этот срок входят те семь месяцев, которые политик провёл под домашним арестом.

После заседания на улицу Олег Степанов выходил под аплодисменты своих близких и сторонников, которые ждали снаружи, поскольку приговор зачитывали в закрытом режиме. Преображенский суд признал его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Гособвинение утверждало, что сторонник Навального был одним из тех людей, которые зимой просили выйти на митинг в поддержку политика и тем самым создавали угрозу заражения коронавирусной инфекцией. Степанову теперь запрещено выходить из дома с десяти вечера до шести утра и менять место жительства без уведомления. Также после вступления решения суда в силу он будет обязан дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Сам осуждённый назвал дело политическим и подчеркнул, что ничего не нарушал. ВСТАВКА

В то время, пока Степанов был под домашним арестом, Избирком не пустил оппозиционера на выборы в Госдуму, сославшись на запрет избираться гражданам, связанным с экстремистской организацией. Политик сказал, что теперь он намерен заняться наблюдением за выборами, чтобы злоумышленники не смогли исказить волю избирателей и украсть голоса.

Ранее по этому же делу брат Навального Олег получил год условного срока, а коллеги политика Кира Ярмыш, Любовь соболь и Николай Ляскин – ограничение свободы на сроки от одного до полутора лет.