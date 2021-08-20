Канцлер Германии потребовала освободить Алексея Навального на переговорах с президентом России

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освободить Алексея Навального на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сама Меркель сообщила после встречи в Кремле. Меркель пообещала следить за делом Навального. Она назвала неприемлемым приговор политику.

Ранее освободить Навального просил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом речь шла в телефонном разговоре Макрона и Путина вчера вечером, – сообщил Елисейский дворец. В Кремле об этой части разговора не упоминали.

Владимир Путин настаивает на отсутствии политической составляющей в приговоре политику Алексею Навальному. По словам Владимира Путина, граждане России не ограничиваются в своих политических словах и праве на высказывание собственного мнения.

Великобритания ввела санкции в отношении семи сотрудников ФСБ из-за отравлений политика Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Меры были приняты в рамках обеспечения режима нераспространения химического оружия, говорится в заявлении британского МИДа.

Под санкции попали директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, его заместитель Станислав Макшаков, а также сотрудники различных управлений спецслужбы Алексей Александров, Иван Осипов, Владимир Богданов и Владимир Паняев. По неофициальным данным именно в Институте криминалистики работает секретная лаборатория, которая занимается производством ядов для различных спецопераций.

Ранее все эти сотрудники ФСБ фигурировали в расследовании интернет-издания Bellingcat об отравлении Алексея Навального. Так, по данным журналистов, оперативники следили за оппозиционером с 2017 года. Зачастую они сопровождали политика в поездках по России, причем обычно летели они разными рейсами. Расследователям также удалось установить, что для слежки они использовали поддельные паспорта и позывные. Эта же группа совершила покушение, отравив оппозиционера. Предполагаемым руководителем группы был замдиректора Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков. Координировали же их действия Васильев и Богданов.

Алексея Навального отравили ровно год назад. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Немецкие врачи, которые позднее лечили политика, сообщали, что на теле и вещах оппозиционера было обнаружено боевое химическое вещество типа Новичок.

Российские власти до сих пор отрицают причастность к покушению, утверждая, что для обвинения нет доказательств. В Госдуме и Совете Федерации заверили, что Москва обязательно ответит на новые санкции.

Сенатор, член международного комитета Андрей Климов в интервью «Эху» назвал британские санкции неправомерными и несвоевременными.

Тем временем сам Алексей Навальный к годовщине отравления написал статью для западных СМИ. Он призвал мировых лидеров вводить санкции не против силовиков, а против крупных бизнесменов, приближенных к российскому президенту.

Статью-обращение Навального к западным элитам опубликовали британская газета Guardian, французская Le Monde и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Оппозиционер начинает с того, что признает: он и сам выжил благодаря коррупции – настолько она разъела всю систему российской власти, что спецслужбы не могут ни довести до конца убийство, ни даже подчистить следы как следует. Затем убеждает зарубежных политиков: борьба с коррупцией в России и подобных ей странах должна стать приоритетом их внешней политики. Из-за коррумпированности светских режимов на Ближнем Востоке там так легко вербуют сторонников исламисты. Из-за коррумпированности путинского режима Россия не может эффективно защитить от пожаров леса Сибири, а негативные последствия ощущает на себе все Северное полушарие – и так далее. В заключение Навальный предлагает свой «скромный но верный путь» из пяти шагов. Главный из них – начать рассматривать приближенных к Путину олигархов как лидеров ОПГ, а не как независимых бизнесменов. Без этого, заключает Навальный, «любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как игра и пустословие».

Русскоязычную версию статьи можно прочитать, в том числе, на сайте «Эха Москвы».

Политолог Иван Преображенский считает, что призыв Навального вряд ли будет услышан. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь», которые российские власти признали иностранным агентом.

Журналист Екатерина Котрикадзе считает, что Запад до сих пор не оказал никакого существенного давления на российские власти. Котрикадзе напомнила, что Навальный призывал Запад не признавать легитимность новой Госдумы, если на выборы в сентябре не будут допущены независимые наблюдатели.