Военные применили слезоточивый газ и сделали несколько выстрелов в воздух для разгона толпы в аэропорту Кабула

Об этом сообщает газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на американский правительственный источник. Информации о том, военные какой страны это сделали, пока нет. Воздушную гавань столицы Афганистана сейчас охраняют военные США, других стран НАТО и афганцы. Пентагон инцидент на комментировал. Также нет информации о пострадавших. Как уточняет издание, инцидент произошел, когда солдаты вышли за пределы территории аэропорта, чтобы оттеснить толпу и освободить дорогу для прибывающих.

По сообщениям СМИ, у аэропорта скопилось несколько тысяч человек, которые пытаются выбраться из захваченной талибами страны. Однако на территорию пускают только тех, кто находится в списках на вылет вывозными рейсами.