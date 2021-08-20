НКО — «иностранных агентов» обяжут передавать властям списки участников мероприятий

Минюст опубликовал на портале проектов нормативных актов новые формы отчетности для таких организаций. Там также содержится требования к НКО-иноагентам указывать адреса мероприятий, расходы на их проведение и «содержание» программы. Раньше, как отмечает РБК, сведения о программах подавались в уведомительном порядке.
2021-08-20T17:33:50+03:00
2021-08-20T17:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 20 августа 2021
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