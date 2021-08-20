НКО — «иностранных агентов» обяжут передавать властям списки участников мероприятий

Минюст опубликовал на портале проектов нормативных актов новые формы отчетности для таких организаций. Там также содержится требования к НКО-иноагентам указывать адреса мероприятий, расходы на их проведение и «содержание» программы. Раньше, как отмечает РБК, сведения о программах подавались в уведомительном порядке.