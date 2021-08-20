В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель

Они продолжались почти 3 часа. Сейчас по итогам лидеры дают совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля. Как сказал российский лидер, переговоры прошли в конструктивной обстановке, обсуждались перспективы развития отношений. Одной из приоритетных тем был Афганистан. Путин отметил, что их взгляды с Меркель не всегда совпадали, но диалог был всегда нацелен на результат и поиск компромисса.

Ранее сообщалось, на встрече планировалось обсудить двусторонние отношения между странами, коронавирус, ситуацию в Афганистане и на Украине. Кроме того, ожидалось, что Меркель поднимет вопрос об осужденном оппозиционере Алексее Навальном, со дня покушения на которого прошел ровно год.