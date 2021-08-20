Большинство российских учителей, по данным компании «ЯКласс», считают образовательную систему в стране устаревшей

В значительной степени так утверждают молодые специалисты.

Семьдесят один процент учителей считает, что нынешняя система школьного образования не отвечает требованиям детей. Об этом говорится в исследовании международной организации «ЯКласс», которое опубликовало агентство РИА «Новости». Пятьдесят пять процентов опрошенных отметили, что образовательная система устарела частично, а еще шестнадцать процентов – что полностью. Педагоги говорят, что назрела необходимость добавить такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии и эмоциональный интеллект.

Половина опрошенных преподавателей главным недостатком образовательной системы назвала ненормированную нагрузку на учителей. Еще 17 процентов – чрезмерную загруженность учащихся. Среди других проблем перечислены ненацеленность школы на обучение навыкам, необходимым в современном обществе и отсутствие возможности персонализировать программу под запросы учеников.

Также около трети преподавателей сказали, что за последние десять лет школа сменила функцию. По их словам, теперь она не образовывает, а только готовит к сдаче государственных экзаменов.

«ЯКласс» — образовательный интернет-портал для школьников, студентов, учителей и родителей. Всего у него около 12-ти миллионов пользователей.