Испания не пустила на стоянку в своем порту два российских военных корабля

В Мадриде утверждают, что в этом решении нет политики.

Испанский МИД утверждает, что не отказывал судам во входе в порт города Сеута – доступ кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксиру «Алтай» не предоставили в соответствии со стандартным протоколом – поскольку российская сторона не передала необходимые документы. А именно информацию о том, куда направятся суда после стоянки в Сеуте. В российском посольстве в свою очередь подчеркивают, что ответ на запрос был оперативно предоставлен, однако кораблям так и не дали разрешения. Они должны были зайти в порт еще 18 числа для дозаправки и пополнения запасов. По данным газеты «Конфиденсиаль», в Мадриде могли принять решение об отказе, опасаясь недовольства со стороны НАТО – в следующем году испанская столица примет у себя саммит Североатлантического альянса. Союзники и раньше критиковали власти страны за то, что те разрешали военным кораблям России заходить в свои порты вопреки политике санкций. В Лондоне в частности беспокоились, что российский флот мог пользоваться стоянкой для разведки. При этом, как отмечает издание Deutsche Welle, обслуживание российских кораблей приносило местным службам немалый доход.

Суда из России регулярно останавливались в Сеуте до 2016 года – тогда зайти в порт не разрешили трем кораблям, среди которых был «Адмирал Кузнецов». Тогда в НАТО выразили озабоченность из-за возможности использования авианосца в боевых действиях в Сирии.