Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за ситуации с Алексеем Навальным

Британское правительство отмечает, что доказательства, в том числе телефонные звонки и переписки, позволяют предположить, что эти люди были причастны к отравлению политика в августе прошлого года.

В описании санкций говорится, что Россия ранее производила вещество «Новичок» и, скорее всего, в течение последнего десятилетия накопила запасы химического оружия. В Лондоне полагают, что изготовление «Новичка» негосударственными организациями маловероятно. «У России был оперативный опыт для проведения атаки, в России есть подтвержденные факты убийств, спонсируемых государством», — говорится в сообщении.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России все еще не получила ответы на обращения в Организацию по запрещению химического оружия и Бундестаг по отравлению политика Алексея Навального.

Один из членов комиссии, Алексей Чепа, сказал в интервью «Эху Москвы», что считает странным отсутствие ответа. Чепа добавил, что в таком случае заставить их дать ответ нет никакой возможности.