В одном из округов штата Техас изменили школьный дресс-код, сделав обязательным наличие медицинской маски

В одном из округов американского штата Техас изменили школьный дресс-код, сделав обязательным наличие медицинской маски. Таким образом совет попечителей независимого школьного округа Париж обошел указ губернатора Грега Эбботта запретить обязывать кого бы то ни было в штате носить маски. Родители учеников в двух округах оспорили этот документ. Суды временно приостановили его действие, но Верховный суд Техаса отменил это приостановление. Тем временем, количество случаев заболевания коронавирусом в штате растёт, Техас — один из лидеров в США по этому показателю, сам губернатор на этой неделе также заразился Ковидом. На этом фоне школы, которые хотят ввести обязательный масочный режим, нашли выход из тупика, в котором оказались. Поскольку власть губернатора не распространяется на правила в учебных заведениях, совет попечителей решил изменить дресс-код в школах своего округа.