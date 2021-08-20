Всем иностранным студентам разрешат вернуться на учебу в Россию

Правила въезда утвердят в ближайшее время, сообщили газете «Коммерсант» в пресс-службе Минобрнауки. Российские вузы предоставят иностранным студентам возможность сделать прививки от коронавируса. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что «практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате». Для тех иностранцев, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате.

В феврале Роспотребнадзор разрешил вернуться на учебу в Россию студентам из тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, если они сдадут два отрицательных ПЦР-теста.