Соратника Алексея Навального Олега Степанова приговорили к одному году ограничения свободы по «санитарному делу»

Соратника Алексея Навального Олега Степанова приговорили к одному году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Преображенский суд Москвы признал его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на январском митинге, сообщил корреспондент «Эха Москвы» из зала суда. Гособвинение в прениях просило два года ограничения свободы. Степанову нельзя будет покидать место жительства с 22:00 до 6:00, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, а также выезжать за пределы Москвы без разрешения. Кроме того, два раза в месяц он должен отмечаться в инспекции.