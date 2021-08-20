Соратника Алексея Навального Олега Степанова приговорили к одному году ограничения свободы по «санитарному делу»

Соратника Алексея Навального Олега Степанова приговорили к одному году ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Преображенский суд Москвы признал его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на январском митинге, сообщил корреспондент «Эха Москвы» из зала суда. Гособвинение в прениях просило два года ограничения свободы. Степанову нельзя будет покидать место жительства с 22:00 до 6:00, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, а также выезжать за пределы Москвы без разрешения. Кроме того, два раза в месяц он должен отмечаться в инспекции.
2021-08-20T16:31:10+03:00
2021-08-20T16:31:10+03:00
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Эксклюзив Эха 16:31, 20 августа 2021
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