Преображенский суд Москвы приговорил соратника Навального Степанова к 1 году ограничения свободы по санитарному делу

Преображенский суд Москвы приговорил соратника Алексея Навального Олега Степанова к 1 году ограничения свободы по санитарному делу. Сам Степанов назвал решение суда политическим. Степанов отметил символизм того, что приговор ему вынесли спустя год после отравления Навального, и попросил задуматься о судьбе страны и происходящем с самим Навальным.
2021-08-20T16:06:23+03:00
2021-08-20T16:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 20 августа 2021
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