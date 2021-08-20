Преображенский суд Москвы приговорил соратника Навального Степанова к 1 году ограничения свободы по санитарному делу

Преображенский суд Москвы приговорил соратника Алексея Навального Олега Степанова к 1 году ограничения свободы по санитарному делу. Сам Степанов назвал решение суда политическим. Степанов отметил символизм того, что приговор ему вынесли спустя год после отравления Навального, и попросил задуматься о судьбе страны и происходящем с самим Навальным.