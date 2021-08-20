Великобритания ввела санкции против семерых сотрудников российских спецслужб, которых считает причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, генерал-майор Владимир Богданов, Кирилл Васильев, полковник Станислав Макшаков, Алексей Седов. Четверо из семерых в этом списке (Александров, Осипов, Паняев, Макшаков) фигурировали и в расследовании международной группы Bellingcat – тогда были названы имена восьми сотрудников ФСБ, следивших за Навальным и следовавших за ним в той злополучной поездке в Томск. Многие из них были военными врачами либо работали в закрытой лаборатории в Шиханах, где до 2017-го официально велись разработки химического оружия.

Меры стандартные: запрет въезда в Соединенное Королевство и заморозка активов. В то же время в сообщении о санкциях на сайте британского правительства на поясняется, почему в список не включили еще четверых фигурантов расследования Bellingcat, в том числе Константина Кудрявцева, ставшего знаменитым после видеоролика Навального под названием «Я позвонил своему убийце. Он признался».

Отравление, напомним, произошло ровно год назад – как позже установили в европейских лабораториях, с использованием боевого отравляющего вещества «Новичок». Кудрявцев в видео Навального рассказывал, что его наносили на трусы оппозиционера. Москва свою причастность неоднократно отвергала.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает неправомерными и несвоевременными санкции Великобритании из-за отравления Алексея Навального. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Вопрос, который у меня возникает — а что так поздно? С момента инцидента вокруг, которого много разных разговоров противоречивых год Британия чего-то ждала. Они хотели отметить таким образом годовщину со дня этого случая? Британия традиционно эти мифы поддерживает, про то, что Россия кого-то отравит, а к слову «Новичок» у них особый подход. А что касается правовой стороны дела, то как уже говорил российский МИД, никаких конкретных доказательств мы так и не получили. Мы год их ждем, и массу запросов делали, и ничего нет», — сказал он. А.Климов предполагает, что Россия прибегнет к контрмерам в соответствии с законодательной базой.