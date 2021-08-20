Защита осужденного за шпионаж американца Уилана подала ходатайство об отбывании им наказания в США

Защита осужденного за шпионаж Пола Уилана подала в Мосгорсуд ходатайство об отбывании им наказания в США. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Карлова.

«Сегодня защита подала ходатайство о направлении Пола Уилана для отбывания наказания в США. Мотивируем мы это тем, что международное законодательство предусматривает его право на это, что он имеет семью в США, у него родители в преклонном возрасте, и он не имеет возможности с ними видеться и общаться, кроме того, у него много болезней», — рассказала она.

Также, по словам адвоката, в России «не может полноценно реализовываться право Уилана на оказание медицинской помощи, потому что он не владеет русским языком». «Еще мы ходатайствуем о приглашении Уилана на судебное заседание для личного участия и поддержания нашего ходатайства», — добавила О.Карлова.

Она выразила надежду на удовлетворение этого ходатайства. В этом случае, подчеркнула адвокат, возможна реализация принципа взаимности и перевода заключенных в США россиян на родину.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. По версии следствия, он пытался узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Вину он не признал.