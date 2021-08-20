В Мадриде неизвестные ограбили фирменный магазин «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Преступники на автомобили протаранили вход в магазин, набили три машины игровой формой, одеждой и другими товарами, – сообщают местные СМИ. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы выйти на след злоумышленников.
2021-08-20T15:33:27+03:00
2021-08-20T15:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 20 августа 2021
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