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15:33, 20 августа 2021

В Мадриде неизвестные ограбили фирменный магазин «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Преступники на автомобили протаранили вход в магазин, набили три машины игровой формой, одеждой и другими товарами, – сообщают местные СМИ. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы выйти на след злоумышленников.  


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