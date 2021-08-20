Посол Египта в РФ утверждает, что уровень заболеваемости коронавирусом в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе практически нулевой

Посол Египта в России Ихаб Талаат Наср утверждает, что уровень заболеваемости коронавирусом на двух популярных курортах – в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе – практически нулевой. При этом власти принимают необходимые меры для защиты туристов.

Россиянам для посещения Египта необходим сертификат о полной вакцинации, либо ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. С 9-го августа Россия возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх после 6-летнего перерыва. С 27-го августа количество рейсов будет увеличено до 15-ти в неделю.