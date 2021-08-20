В республике Марий Эл введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

По предварительным данным, площадь возгорания увеличилась до 700 гектаров. В частности, есть угроза населенному пункту Сосновый бор. Ранее из посёлка Шап эвакуировали более 600 человек. В связи с масштабным лесным пожаром прокуратура начала проверку. По предварительной версии, причиной пожара стала сухая гроза.
2021-08-20T15:31:42+03:00
2021-08-20T15:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 20 августа 2021
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