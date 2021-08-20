Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России в связи с отравлением Навального и Скрипаля

Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России в связи с отравлением политика Алексея Навального и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В санкционном списке, в частности, оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник, начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Алексей Седов.
2021-08-20T15:31:18+03:00
2021-08-20T15:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 20 августа 2021
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