Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России в связи с отравлением Навального и Скрипаля

Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России в связи с отравлением политика Алексея Навального и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В санкционном списке, в частности, оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник, начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Алексей Седов.