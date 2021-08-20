The Moscow Times: В отчете об исследовании «Спутника», попавшем в СМИ, выявлены несоответствия с официальными данными

Об этом пишет газета The Moscow Times со ссылкой на независимых экспертов.

136-страничный документ под названием «Промежуточный отчет о клинических исследованиях», написан в январе. Его, как пишет The Moscow Times, подготовили для регистрации в частности европейским регулятором и Всемирной организацией здравоохранения.

Эксперты, ознакомившиеся с документом, нашли в нем множество несоответствий: от незначительных — опечаток, неправильной маркировки и так далее — до куда более серьёзных, которые простой небрежностью не объяснить. Так, например, в разных местах указывается разное количество добровольцев из группы плацебо и группы тех, кто получал реальную вакцину.

При этом подобные исследования требуют полного соответствия подобных данных. Пропали 45 человек — если они заразились коронавирусом, это сильно повлияло бы на значение эффективности вакцины. Эксперты также нашли расхождения с данными, которые были опубликованы авторитетном журнале The Lancet — в той статье говорилось, что 65% испытуемых сообщили о побочных эффектах, но в новом отчете указано, что таких было на 20% больше.

Ученые полагают, что эти несоответствия могут указывать на попытки разработчиков скрыть возможные слабые места в исследовании. При этом подчеркивается, что в отчете не ставится под сомнение общая безопасность или эффективность вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций не ответил на просьбу The Moscow Times о комментарии.