Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению Навального

Об этом говорится в распространенном санкционном списке МИД Соединенного Королевства, сообщает ТАСС.

В нем отмечается, что под ограничительные меры, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну, попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

К годовщине отравления Навальный написал статью для мировых СМИ. Он, в частности, потребовал, чтобы Запад вводил санкции не против силовиков, а против олигархов из окружения Владимира Путина. Статья опубликована в британской газете The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политолог Иван Преображенский считает, что призыв Навального вряд ли будет услышан. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

По оценке Преображенского, добиваться освобождения Навального необходимо, но бессмысленно делать на него ставку как на политического лидера, способного изменить Россию,