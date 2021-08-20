Смольный остановил выделение субсидий владельцам фудкортов, которые понесли потери из-за ковидных ограничений

Рестораторы, в свою очередь, обратились к губернатору города, чтобы он прояснил ситуацию. Объединение рестораторов «Рестоград» обратилось к главе Смольного: бизнесмены хотят понять логику городской администрации, которая поставила на паузу компенсации фудкортам.

По словам рестораторов, изначально несколько комитетов Смольного вместе с ними прорабатывали вопрос о том, чтобы выдать владельцам фудкортов субсидии. Обсуждение дошло даже до соглашения о конкретных параметрах: в городской администрации бизнесу пообещали возместить за каждый месяц простоя одной точки практически сто тысяч рублей.

Чиновники исходили из того, что на одном фудкорте работает около пяти человек, но на самом деле сотрудников гораздо больше, рассказал «Эху Москвы» совладелец компании «Теремок» Виталий Свидовский.

Впрочем, даже этих денег, по всей вероятности, рестораторы теперь не дождутся. Чиновники Смольного, как пишет издание «Фонтанка.ру», решили отказать бизнесменам в компенсации. В городской администрации ссылаются на обещание Министерства экономического развития: в начале месяца там сообщили, что готовы помочь предпринимателям.

В Смольном настаивают, что в таком случае давать деньги из регионального бюджета не стоит, поскольку тогда рестораторы лишатся возможности получить федеральные компенсации.

Условия выделения федеральных денег пока что до конца не проработаны, поэтому участники рынка в первую очередь рассчитывали именно на помощь Смольного, рассказал «Эху Москвы» глава «Рестограда» Александр Ружинский.

В Смольном сложившуюся ситуация пока что никак не комментируют.