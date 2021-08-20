В Кремле начались переговоры президента России и канцлера Германии

В начале встречи Владимир Путин заявил, что Германия — один из основных партнеров России, и, несмотря на спад в экономике, товарооборот между двумя странами увеличился в два раза. В свою очередь, канцлер заявила, что необходимо поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.

В свою очередь, канцлер сообщила, что хочет обсудить на переговорах Афганистан, Ливию, а также двусторонние отношения и состояние гражданского общества в России.

После протокольной части переговоры продолжились за закрытыми дверями. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, планируется обсудить двустороннее сотрудничество, а также актуальные международные проблемы.

В свою очередь, представитель правительства Германии Штефен Зайберт дал понять, что на переговорах будет обсуждаться ситуация вокруг отравления политика Алексея Навального. По словам Зайберта, требование Берлина провести расследование остается в силе, и переговоры, вероятно, пройдут в напряженной атмосфере.