Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Каждый год количество аварийных памятников в Москве уменьшается. Если на 2011 год было порядка 40% таких объектов, то сейчас их порядка 4-5%», — рассказал он.

Емельянов заверил, что каждый культурный объект находится на особом контроле Департамента. «По каждому есть дорожная карта, с каждым собственником мы работаем и стараемся, чтобы таких аварийных объектов становилось все меньше и меньше», — заключил он.