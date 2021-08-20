Из Natura Siberica после смерти основателя и конфликта наследников начали массово увольняться сотрудники, пишет vc.ru

Только за последние два дня из центрального офиса написали заявления по собственному желанию, по данным издания, 57 человек. Еще более сотни ушли в отпуска, из которых не планируют возвращаться. Все они готовы работать только, если бразды правления передадут бывшей жене основателя компании Андрея Трубникова, Ирине.

Тот не оставил завещания — и пока его наследники не договорятся о разделе наследства, нотариус назначила специального доверительного управляющего. Этот управляющий, в свою очередь, ввел пост президента компании, и пригласил на него Сергея Буйлова. Когда-то он работал в Natura Siberica гендиректором, но Трубников уволил его за профнепригодность.

Теперь против Буйлова весь коллектив, который говорит о рейдерском захвате — а Буйлов жалуется на саботаж: чтобы получить доступ к документам и данным, приходится взламывать двери кабинетов и восстанавливать резервные копии стертых жестких дисков.

В начале пандемии, в апреле прошлого года Трубников рассказывал, что у него в центральном офисе работают около 500 человек. Теперь собеседник издания утверждает, что их осталось не более 270-ти. Почти в полном составе прекратил работу и ключевой отдел, который отвечает за разработку формул всех новых продуктов.

Трубников умер в январе в возрасте 61-го года, как заключили врачи — от последствий хронических заболеваний. У него остались вдова Анастасия, бывшая жена Ирина и трое детей.

Саму Natura Siberica, по данным издания The Bell, оценили в 100 млн долларов — это крупнейший в России бренд органической косметики, он выпускает, в частности, линейку продуктов «Рецепты бабушки Агафьи».