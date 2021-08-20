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14:05, 20 августа 2021

Правозащитники призвали Ангелу Меркель потребовать от российских властей немедленного освобождения Навального

Накануне этот вопрос в разговоре с президентом Владимиром Путиным поднял и его французский коллега Эммануэль Макрон.

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель должна начаться уже в ближайшие часы. Представитель канцлера Штеффан Зайберт подтвердил, что она снова поднимет тему освобождения Навального.

С советующей просьбой к мировым лидерам и в частности к Берлину обратились Amnesty International. Генеральный секретарь международной правозащитной организации Аньес Калламар выказала уверенность в том, что российские власти обязаны беспристрастно расследовать покушение на политика.

По ее словам, неспособность Москвы сделать это является убедительным доказательством полного пренебрежения к справедливости и праву на жизнь. Калламар также настаивает на прекращении преследования в отношении как самого Навального, так и его соратников.

Накануне к теме освобождения Навального из колонии вновь обратился и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Вместе с тем на сайте Кремля нет ни слова о теме освобождения оппозиционера. Зато подробно рассказывается о темах Афганистана, Нагорного Карабаха и Украины.

Алексей Навальный ровно год назад потерял создание в самолете, летевшем из Томска в Москву, а затем впал в кому. Врачи в Германии сказали, что политик был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом типа Новичок.

Российские власти до сих пор настаивают на том, что не причастны к отравлению политика. Кроме того, они указывают на недостаточность доказательств.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России все еще не получила ответы на обращения в Организацию по запрещению химического оружия и Бундестаг по отравлению политика Алексея Навального.
Один из членов комиссии, Алексей Чепа, сказал в интервью «Эху Москвы», что считает странным отсутствие ответа.

«Очень странно, что до сих пор мы не получили официальный ответ, хотя было несколько запросов Генпрокуратуры. В таких случаях есть только один ответ: сказать им нечего. Других объяснений я не вижу», — заявил он. Чепа добавил, что в таком случае заставить их дать ответ нет никакой возможности

Алексей Навальный сегодня в Instagram поблагодарил всех, кто помог ему выжить после покушения. По мнению политика, он избежал смерти, в том числе, благодаря коррупции, которая поразила и спецслужбы.

Сегодня западная пресса опубликовала статью российского оппозиционера с призывом к Западу усилить борьбу с коррупцией и ввести санкции против российских олигархов.

Статья, вышедшая на трех основных европейских языках, характеризует как «разочаровывающий» последний санкционный список «с именами полковников и генералов, без имен тех, в чьих интересах они действуют». Разложив не только государственную систему, но и спецслужбы, российская коррупция, по мнению Алексея Навального, сыграла немалую роль в его спасении.

С другой стороны, то, что Запад не хотел замечать тотальной коррупции в правительствах Афганистана, например, стало важнейшим фактором победы талибов, и теперь «вместо обсуждения воровства из бюджета придется обсуждать забивание камнями и казни».

Навальный призвал выделить коррупционные государства в отдельную категорию и принимать в их отношении единые меры; контракты со странами «высоких коррупционных рисков», по его мнению, должны быть исключительно прозрачными.

Оппозиционер предостерег Запад от целого ряда случаев «экспорта политической коррупции», когда финансирование крайне правых и левых движений превращает их там в российских агентов, а бывшие и действующие политики фактически легально подкупаются Москвой через высокоприбыльное «членство в советах директоров госкомпаний».

Навальный также обратил внимание мировых лидеров на то, что 90% коррупционных денег авторитарных стран хранятся именно на Западе.

Сейчас Навальный находится в колонии. Ему заменили условное наказание по так называемому делу «Ив Роше» на реальное после того, как он прилетел из Германии, где проходил реабилитацию после отравления. ФСИН сочла, что политик нарушил условия испытательного срока.

За то время, пока оппозиционер находится в заключении, власти признали связанные с ним организации экстремистскими, а Госдума приняла закон, благодаря которому всем, кто сотрудничал в Навальным, закрыт доступ к выборам.

Соратникам политика также выносят приговоры в рамках дела о нарушении санитарных норм на акции протеста. Очередное слушание должно начаться в эти минуты. На скамье подсудимых Олег Степанов.


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