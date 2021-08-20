Депутат Чепа: Комиссия Госдумы все еще не получила ответы на обращения в ОЗХО и Бундестаг по отравлению Навального

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России все еще не получила ответы на обращения в Организацию по запрещению химического оружия и Бундестаг по отравлению политика Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из членов комиссии Алексей Чепа.

«Очень странно, что до сих пор мы не получили официальный ответ, хотя было несколько запросов Генпрокуратуры. В таких случаях есть только один ответ: сказать им нечего. Других объяснений я не вижу», — заявил он.

Чепа добавил, что в таком случае заставить их дать ответ нет никакой возможности.