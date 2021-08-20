Мельконьянц надеется, что гарантия Памфиловой в отношении активистов «Голоса»* будет соблюдена

Сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц надеется, что гарантия председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, что активисты движения не будут поражены в правах на выборах из-за статуса иностранного агента, будет соблюдена. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы посмотрим, как будут дальше развиваться события. Непосредственно «Голос» как общественное объединение никогда не имел возможности направлять наблюдателей на участки. То есть наши активисты — это десятки тысяч человек — идут на участки в статусе наблюдателей, членов комиссий от кандидатов, от партий. Поэтому посмотрим, будут ли этим людям чиниться препятствия», — сказал Мельконьянц.

При этом он обратил внимание, что «Голос» занимается контролем не только того, что происходит в дни голосования на избирательных участках, но и долгосрочным наблюдением, то есть оценивает ход избирательной кампании. «Речь идет о выдвижении и регистрации кандидатов, мониторинге СМИ, проведении агитации. «Голос» выпускает различные доклады, поэтому, я надеюсь, что эта гарантия касается не только дня голосования, но и в целом деятельности «Голоса» по оценке качества избирательного процесса на наших выборах», — заключил Мельконьянц.