Ленинградский областной суд приговорил бывшего проректора СПбГУС к 18 годам колонии за убийство главы ВУЗа

Приговор вынесли заочно, поскольку подсудимый скрылся от следователей.

Судья назначил тюремный срок бывшему проректору университета сервиса и экономики Василию Соловьеву на основании решения присяжных. Его признали виновным в организации убийства ректора ВУЗа Александра Викторова, которое произошло 9 лет назад.

Киллер застрелил главу учебного заведения и ранил его жену во дворе коттеджа под Петербургом. Исполнители, которых задержало следствие, рассказали, что заказчиком преступления стал сын предыдущего ректора университета, который при отце работал проректором.

Конфликт возник из-за того, что Викторов, который стал руководителем ВУЗа, начал расследовать финансовые операции предшественников, рассказывает портал Znak.com. В частности, он пожаловался в правоохранительные органы, что платные студенты вносили деньги за обучение в кассу некоммерческого партнёрства, которое не перечисляло вузу большую часть поступлений. Когда махинациями на сумму около миллиарда рублей заинтересовалась налоговая инспекция, Соловьёв обратился к наёмным убийцам, считает следствие.

Первый состав присяжных признал его невиновным, однако прокуратура добилась нового рассмотрения дела. Второй состав вынес другое решение, однако подсудимый скрылся из зала суда перед самым оглашением вердикта. Соловьёва объявили в розыск, однако ко времени вынесения приговора его так и не нашли.

После ухода из университета сервиса и экономики Соловьев работал в Смольном и в правительстве Московской области, а также возглавлял предприятие «Спецстройсвязь» при Спецстрое России.