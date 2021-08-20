Российский фонд прямых инвестиций сообщил об успешных испытаниях совместного применения «Спутника V» и AstraZeneca

Утверждается, что антитела выработались у 100% добровольцев.
Испытания проводятся в Азербайджане, в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине.
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Утверждается, что антитела выработались у 100% добровольцев.
Испытания проводятся в Азербайджане, в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине.
Алексей Навальный: Только борьба с коррупцией может решить крупнейшие мировые проблемы Пока не будут введены индивидуальные санкции против олигархов, в первую очередь, из окружения Путина — морального лидера всех коррупционеров мира, — любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как игра и пустословие…