Петербургская полиция задержала тренера по вольной борьбе, которого подозревают в домогательствах к двум школьницам

Одна из девочек сообщила о его действиях родителям. Следственный комитет возбудил уголовное дело о сексуальном насилии после происшествия в детском лагере «Луч» на севере Петербурга.

Оперативники выехали в лагерь после звонка матери 13-летней девочки. Школьница рассказала, что 56-летний педагог ночью совершил с ней и её подругой акт сексуального насилия. Сотрудники полиции уже утром задержали подозреваемого.

По данным портала «Фонтанка.ру» им оказался тренер по вольной борьбе одной из петербургских школ высшего спортивного мастерства.

Имя преподавателя не называют, однако журналисты уточняют, что оно встречается на сайтах нескольких учебных заведений Петербурга, а также на странице федерации вольной борьбы Невского района города. Сейчас тренер находится в отделе полиции.

Виновному по статье о сексуальном насилии в отношении детей младше четырнадцати лет грозит от двенадцати до двадцати лет колонии.