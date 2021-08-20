Жириновский: Россия не должна принимать беженцев из Афганистана

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Никого не принимать — только славян: Украина, Белоруссия, Польша, Болгария, Хорватия, Сербия. Только с Запада, только христиан. Ибо в будущем нам будут пытаться взорвать мусульманскую карту. Мы никого принимать не должны из азиатских стран, в том числе китайцев и вьетнамцев», — заявил он.

Жириновский добавил, что Россия может лишь предоставить свои самолеты для вывоза афганцев в другие страны. «У нас есть хорошая возможность дать за деньги достаточное количество самолетов, в том числе белорусских, и вывезти из Афганистана несколько миллионов беженцев в те страны, которые готовы их принимать», — заключил он.