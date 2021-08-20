Жириновский: Приход талибов* к власти в Афганистане не угрожает России

Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нам нужно быть осторожными лишь в одном направлении: чтобы не было слишком большой, сильной гражданской войны, развязанной определенными группировками севера Афганистана, и чтобы это не перекинулось на Среднюю Азию. Вот и все. Нам, России, угрозы нет. Есть угроза для Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и так далее. Воевать они не хотят, они устали, особенно талибы», — заявил политик.

Жириновский считает, что «сейчас талибы будут добивать внутри страны всех проамериканских настроенных людей». «Талибы — это советские большевики. Они опасны только для Запада, это антизападное направление. Его готовили против нас, но это не удалось, поскольку у всех мусульманских стран антизападные настроения против бывшей колониальной страны, допустим, это Британия или Франция в Сирии, а в последние 50 лет это Америка. Она везде: базы, бомбят, свергают режимы в арабских странах. Нам это ничем не угрожает, они к нам относятся нормально», — отметил лидер ЛДПР.

Жириновский напомнил, что ранее неоднократно говорил о необходимости признания «Талибана» политической силой. «Все эти 25 лет, с момента прихода талибов власти и их свержения, я это периодически говорил. Это моя позиция как специалиста: я востоковед. Я там жил, в Средней Азии, родился там, потом на Кавказе служил, и 50 лет изучаю это как востоковед. Вот я вам говорю: талибы будут управлять Афганистаном», — пояснил он.

Жириновский добавил, что готов возглавить парламентскую делегацию в Кабул. «Если пригласят именно законные правители, когда правительство станет законным, талибы — с удовольствием поедем», — заключил он.