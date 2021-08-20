Суд признал законным блокировку РКН видео на Youtube на основании постановления, касавшегося ролика в TikTok

Эксперты отмечают, что таким образом суд фактически легализовал расширение полномочий ведомства. Компании Google, которой принадлежит платформа YouTube, не удалось оспорить действия Роскомнадзора, ограничившего доступ к записям на видеохостинге с призывами выйти на январские митинги в поддержку политика Алексея Навального, на решение суда обратила внимание газета «Коммерсантъ».

В Google настаивали на том, что правовых оснований для блокировок не было, поскольку в постановлении Генпрокуратуры, которым руководствовались в ведомстве, были ссылки на ролики в TikTok. Однако Роскомнадзор сам принял решение об ограничении доступа к таким видео и на YouTube. Суд посчитал, что ведомство действовало в рамках своих полномочий.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты поясняют, что прокуратура уже давно использует в своих решениях формулировку, позволяющую Роскосмнадзору «ограничить доступ на иных ресурсах». И такая практика до этого момента никогда не оспаривалась. Теперь же суд «легализовал подход, фактически наделив Роскомнадзор новыми полномочиями».

Эксперты отмечают, что решение арбитража — это часть последовательного наступления государства на иностранные интернет-сервисы. Ранее от них требовали удалять материалы с призывами к протестам. Несколько крупных платформ получили штрафы, а на Twitter испытали замедление скорости доступа.