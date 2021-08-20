Байден надеется, что эвакуацию американских граждан из Афганистана удастся завершить к 31 августа

Об этом в эфире телекомпании CBS сказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан:

«Президент привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал оттуда. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа.

Ситуация сегодня рискованная, динамичная и опасная. Мы трезво смотрим на риски и учитываем их, но мы четко дали понять движению «Талибан», что если они помешают проходу любого американца, если они нарушат нашу операцию по эвакуации в аэропорту Кабула, им грозит быстрый и силовой ответ».

Салливан при этом не уточнил, сколько американцев сейчас находится в Афганистане.

Напомним, что движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.