Украина готовится ввести новые санкции против россиян из-за Крыма

В общей сложности в два списка попали 70 имен. Пока они не раскрываются.

На сайте Министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий утверждается, что эти люди имеют отношение к незаконному отчуждению помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

Кроме того, фигуранты списка, по данным украинского ведомства, имеют отношение к работе «оккупационной системы судопроизводства» и противоправному преследованию гражданского населения в Крыму.