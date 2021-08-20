Жириновский обратится к Путину с прошением о помиловании Фургала, если приговор будет связан с лишением свободы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с прошением о помиловании экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, если приговор в отношении него будет связан с лишением свободы. Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надеемся, что будет оправдательный приговор. Если приговор будет связан с лишением свободы, мы немедленно обратимся к президенту о помиловании», — заявил Жириновский.

Он также отметил, что партия готова делать все, что можно сделать для бывшего губернатора. «К Фургалу мы относимся хорошо, всячески помогаем. Мы дали деньги на адвокатов, следим за здоровьем, помогаем его сыну в Москве», — заключил Жириновский.

По версии следствия, Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004–2005 годах. Его арестовали 9 июля 2020 года. После этого в Хабаровском крае начались масштабные стихийные митинги и шествия: люди были недовольны арестом бывшего главы региона и назначением врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Сам Фургал ранее заявлял, что его уголовное дело «политическое». Кроме того, экс-губернатор сообщал, что следователи оказывают на него давление.