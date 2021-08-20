В столице ОАЭ начинают действовать новые коронавирусные правила для местных жителей и туристов

Теперь абсолютно для всех обязательно наличие так называемого «зеленого пропуска».

Без документа в мобильном приложении, содержащего сведения о вакцинации и тестах на ковид, нельзя будет попасть ни в какие общественные места, в том числе торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места для спорта и отдыха, музеи, парки и учебные заведения, сообщает интернет-издание «Турпром».

Иностранные туристы перед поездкой в Абу-Даби должны зарегистрироваться в приложении Федерального агентства по удостоверению личности и гражданству, заполнить форму и загрузить международный сертификат о прививках. После этого должно прийти SMS со ссылкой на приложение Alhosn.

По прибытии в Абу-Даби путешественники получат единый идентификационный номер. С ним можно зарегистрироваться в приложении. После этого гостям столицы Эмиратов выдадут одноразовый пароль для получения «зеленого пропуска».

С середины июня туристы из России могут отдыхать в Абу-Даби при условии соблюдения десятидневного карантина и сдачи ПЦР-теста по прилете.