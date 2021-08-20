Правозащитники призвали Ангелу Меркель в разговоре с Владимиром Путиным поднять тему отравления Алексея Навального

Немецкий канцлер и российский президент встретятся сегодня — в годовщину покушения на оппозиционера. Международная правозащитная организации Amnesty International просит Ангелу Меркель в ходе ее последнего визита в Москву в качестве канцлера не обойти стороной тему отравления Навального, пишет газета Blick.

Правозащитники настаивают на том, что Меркель продолжила добиваться от Москвы прозрачного и конкретного расследования преступлении против оппозиционера, в котором Запад обвиняет Россию.

В заявлении Amnesty International, приуроченном к годовщине покушения, говорится, что этот год «прошел под знаком постыдной несправедливости», и международное сообщество должно сделать все, чтобы привлечь причастных к отравлению к ответственности, освободить Навального и остановить репрессии.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в преддверии визита Меркель подтвердил, что требования Берлина относительно Навального остаются в силе, поэтому переговоры, вероятно, пройдут в напряженной атмосфере.

Тему Навального в телефонном разговоре с Путиным также поднял французский лидер Эмманюэль Макрон. Как сообщили в его пресс-службе, президент призвал освободить оппозиционера в соответствии с требованиями ЕСПЧ. В пресс-релизе, выпущенном Кремлем после разговора, это не упоминается.

Сам Навальный сегодня в очередной раз призвал Запад ввести санкции против российских олигархов