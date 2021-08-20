Памфилова пообещала создать безопасные условия для миссий иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК Элла Памфилова.

«У нас на выборах будут очень представительные миссии иностранных наблюдателей. Мы для них создадим все необходимые условия, связанные с безопасностью и с тем, чтобы они могли посещать любые регионы так, как это было всегда», — сказала она.

При этом, по словам Памфиловой, ЦИК «очень жалеет, что миссия ОБСЕ почему-то именно в отношении России поменяла формат и подходы к этому».

Она отметила, что в комиссии «были бы рады видеть и миссию наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ», но организация ранее отказалась от наблюдения за выборами в России. В частности, глава БДИПЧ Маттео Мекаччи заявил, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей».

При этом Памфилова обратила внимание, что предложенная ОБСЕ квота в количестве 50 наблюдателей гораздо больше числа наблюдателей, которых организация направляла в другие страны в течение двух пандемических лет. «Это довольно большое количество людей. Им же это не помешало сделать полноценные выводы о выборах, когда они посылали во время пандемии миссии в количестве нескольких человек», — добавила глава ЦИК.

Памфилова заметила, что связанные с пандемией ограничения в предыдущих 20 странах представители БДИПЧ ОБСЕ признавали и направляли ограниченные миссии. «Однако в отношении России они почему-то считают, что у нас или пандемии, с их точки зрения, нет, или почему Россия из этого ряда выбивается? Они нарушили свою же логику», — заключила глава ЦИК.