Памфилова считает бойкот выборов проявлением безразличия

Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее политолог Владислав Иноземцев, публицисты Эдуард Молчанов и Юрий Самодуров, а также правозащитники Александр Подрабинек и Витольд Абанькин опубликовали письмо с призывом к бойкоту выборов в Госдуму.

«Это их право так думать, их право об этом сказать. Я думаю, что у каждого своя голова на плечах. Пусть каждый сам решает. Я полагаю, если вообще выборы есть, нравится это кому-то или нет, если вы хотите, чтобы были честные выборы — приходите, наблюдайте, не ленитесь. Хотите, чтобы за вас не решали? Идите и голосуйте так, как считаете нужным. Если вам все равно, значит, за вас другие решат — придут и проголосуют», — отметила Памфилова.

Авторы письма подчеркивают, что призыв к бойкоту выборов в Госдуму не означает, что они выступают за отказ от участия в политической жизни страны. «Но легитимизировать своими голосами нынешний «парламент» и играть по правилам, установленными нынешней «избирательной комиссией», мы считаем для себя не только бессмысленным, но и унизительным», — пояснили они.